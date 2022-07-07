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Antalya'daki kavgada kan aktı! Göğsünden bıçaklandı, yarasına tampon yapıp sağlık ekiplerini bekledi

07.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki kişi aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysi O. adlı kişi Gökhan isimli şahıs tarafından bıçaklandı. Göğsü ve sırtından aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılan şahsa, şans eseri bölgede bulunan paramedik tarafından ilk yardım uygulandı. Yaralı adam, tişörtüyle göğsüne yapılan tamponu eliyle bastırıp sağlık ekiplerini bekledi. Veysi O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'daki kavgada kan aktı! Göğsünden bıçaklandı, yarasına tampon yapıp sağlık ekiplerini bekledi

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veysi O., soy ismi öğrenilemeyen Gökhan isimli arkadaşıyla karşılaştı. İkili cep telefonu yüzünden tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Gökhan isimli şahıs, Veysi O.’yu göğsünden ve sırtından bıçaklayıp kaçtı. Veysi O.’nun kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BİLİNCİNİ KAYBETMESİN DİYE SÜREKLİ KONUŞTURULDU

Şans eseri bölgede ulunan paramedik tarafından sırtına ve göğsüne tampon yapılan yaralı adam, tişörtüyle göğsüne yapılan tamponu eliyle bastırıp sağlık ekiplerini bekledi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve vatandaşlar yaralı şahsın bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturdu. Şüpheliden aldığı bıçağın da yanında olduğu görülen Veysi O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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antalya
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