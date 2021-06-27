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  4. Antalya'daki kız kavgasını polisler bile zor ayırdı! "Kafasına vur, kafasına vur"

Antalya'daki kız kavgasını polisler bile zor ayırdı! "Kafasına vur, kafasına vur"

27.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın turistik merkezlerinden Kaleiçi'nde iki kız birbirine girdi. Gece çıkan kavgada polis ekipleri ikiliyi ayırmakta güçlük çekti. O anları izleyen erkeklerin ise "Kafasına vur, kafasına vur" şeklinde tezahürat tuttuğu görüldü. İşte hayrete düşüren anların detayları...

Antalya'daki kız kavgasını polisler bile zor ayırdı! "Kafasına vur, kafasına vur"

İlginç olay dün gece Antalya şehir merkezinde bulunan turistik Kaleiçi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mekandan çıkan iki kız grubu arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

POLİS EKİPLERİ AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kızlar tekme tokat birbirine girerken, durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızların evlerine gittiği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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