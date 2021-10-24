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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

24.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkiindeki dağlık alanda orman yangını çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler 6 saatte yangını kontrol altına aldı.

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Konyaaltı İlçesi Dutdibi mevkisinde saat 10.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Karadan ulaşımın zor olduğu yamaçta yayılan alevlere, 3 helikopter, bir yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve iki yer ekibiyle kısa sürede müdahale edildi.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ağırlıklı havadan müdahalenin yapıldığı yangın 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 4 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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antalya
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