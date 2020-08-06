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Antalya'daki plajda virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Antalya'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Konyaaltı Sahili'nde hem broşür dağıttı hem de tatilcileri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyardı. Denetimleri atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerden oluşan tim gerçekleştirdi.

Antalya'daki plajda virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların toplu olarak bulunduğu işletme ve sosyal alanlarda koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu.

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kentin en kalabalık noktası olduğu için Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sahil şeridinde vatandaşları uyardı.

Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara kuralları hatırlatan polisler, sahil bandı boyunca görev yaparken, sahilde güneşlenen tatilciler için de toplum destekli polisler görev yaptı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Yabancı turistler için yabancı dil bilen polislerden oluşturulan özel ekip, sahilde denize giren ve güneşlenen tatilcileri tek tek uyarıp maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maske ve sosyal mesafeye uyulması, ellerin sık sık yıkanması ve yüze temas etmemesi gerektiği yönünde uyarıları içeren '2M ve 2E' başlığıyla oluşturulan broşürleri de dağıtan polisler vatandaşlara detaylı bilgi verdi.

Tatil için Antalya'ya gelen Gülçin ve Aydın Ünver çifti, uygulamanın çok bilgilendirici olduğunu ve koronavirüse karşı dikkat çekilmesi noktasında faydalı olduğunu düşündüklerini söyledi.

(DHA)

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