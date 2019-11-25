Antalya'daki Rus kadın cinayetinde yeni gelişme! Kan donduran detaylar

Antalya'da, cinsel ilişkiye girmek istediği Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür T. (28) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Tandoğan'ın, kendisine direnen kadını bir eliyle boğarken, diğer eliyle de cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı.

Muratpaşa ilçesinde 3 Eylül akşamı, Özgür T., Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde de eğlence merkezinden çıkıp, Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçlık alana gitti.

YANINDA OTURMUŞ HALDE BULUNDU

Çevredekiler ise bir kadın ile bir erkeğin elektrik trafosu arkasında kavga ettiğini görünce durumu devriye görevindeki bekçilere haber verdi. Tarif edilen yere gelen bekçiler, Özgür T.'yi, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub'ın başında oturmuş halde buldu. Özgür T'yi kaldıran bekçiler, kadının hayatını kaybettiğini fark etti. Gözaltına alınan Özgür T.'nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Özgür T.'nin denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü olduğu belirlendi.