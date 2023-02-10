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  4. Antalya'daki sitede katliam yaptı! 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Antalya'daki sitede katliam yaptı! 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

10.02.2023 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir sitede çıkan kavga katliamla bitti. Kavgada silahını çeken E.Ç. husumetli olduğu kişilere ateş açtı. Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'daki sitede katliam yaptı! 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Antalya Belek Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş kapısına gelen E. Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen F. B. (43), O. B. (45), S. B. (61), N. B. (41) ve Y. K. (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E. Ç. yanında getirdiği tabancayla husumetlilerine ateş etti.

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İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kurşun isabet edenlerden O.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. F.B. de kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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SALDIRIDAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Yaralanan S. B., N. B. ile Y. K. sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan S. B. buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken diğer iki yaralanın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Olay yerinden kaçan ve Alanya ilçesinde aracının içinde intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen şüpheli E. Ç'nin ağır yaralandığı, sağlık ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı öğrenildi. (AA)

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antalya silahlı saldırı

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