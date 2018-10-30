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Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir firmaya ait eğitim uçağı düştü. Manavgat Kaymakamı, ilk bilgilere göre uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Antalya Valisi de konuya ilişkin açıklama yaptı

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, özel bir firmaya ait eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü bildirilen bölgeye hareket etti. Manavgat Kaymakamı, ilk bilgilere göre uçakta bulunan pilot ile yardımcısının yaşamını yitirdiğini söyledi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor." dedi.

manavgat

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat uçak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin. İkiside tecrübeli muhtemelen ama neden düştü
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