HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'daki yangında balkonda mahsur kaldı! Ellerini açıp dua etmeye başladı: Bildiğim bütün duaları ettim

Antalya'daki yangında balkonda mahsur kaldı! Ellerini açıp dua etmeye başladı: Bildiğim bütün duaları ettim

23.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana gelen yangında birinci katta oturan ve balkonda anneannesiyle birlikte mahsur kalan 8 yaşındaki Deniz, korku dolu anlarda ellerini açarak dua etmeye başladı. Deniz, “Çok korktum, yanacağız zannettim. Bildiğim tüm duaları ettim. ‘Allah’ım lütfen itfaiyeciler gelsin, bir şey olmasın’ diye söyledim. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin” dedi.

Antalya'daki yangında balkonda mahsur kaldı! Ellerini açıp dua etmeye başladı: Bildiğim bütün duaları ettim

Olay, Antalya'nın dün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. Çok geçmeden dumanlar apartmanın bir ve ikinci katına da ulaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sığınak olarak kullanılan depodaki yangına müdahale etmeye başladı.

Evinin kapısını açık bıraktı, penceresinden dumanı görünce yandı sandı
Bir diğer dairede oturan bir kadın ise, evinin pencerelerinden duman çıktığını görünce, alevlerin evine sıçradığını zannetti. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası, kadının yangın anında kapıyı açık bırakıp apartmandan dışarıya çıktığı ve bu yüzden evine dumanların girdiği ortaya çıktı.

Screenshot_2

ELLERİNİ AÇIP DUA ETTİ

Bu sırada yoğun dumandan dolayı anneannesi Nuran Yakut ile birlikte balkona çıkan 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Deniz Çağan Özdeş, dumanları görünce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan Deniz, ellerini açıp ağlayarak dua ettiği görülürken, alevler kısa süre sonra itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Tedirginliği devam eden ufaklığı fark eden itfaiye eri Zişan Tanık, ‘Yangın söndü ufaklık. Korkma tamam mı’ sözleriyle teselli etti. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Screenshot_5

''BÜTÜN DUALARI OKUDUM''

Yangın anında çok korktuğunu söyleyen Deniz Çağan Özdeş, o an yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Evde çok eşyamız vardı. Hepsi yanacak zannettim. Dışarıya çıkacağımız zaman kapıyı açtığımız anda beni yüzüme duman püskürdü. Kapıyı kapatıp balkona anneannemle çıktım. Çok korktum, yanacağız zannettim. Bütün evlerin pencerelerinden dumanlar çıkıyordu. Bildiğim tüm duaları ettim. ‘Allah’ım lütfen itfaiyeciler gelsin, bir şey olmasın’ diye söyledim. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin.”

Screenshot_3

''MAHSUR KALDIK''

Deniz’in anneannesi Nuran Yakut ise yangını komşularından duyduklarını ve o an herkesin dışarıya kaçıştığını söyledi. Hemen itfaiyeyi aradığını ve ardından binaya çıkınca yoğun dumanla karşılaştığı için torunuyla beraber mahsur kaldıklarını anlatan Yakut, “Ben itfaiyeyi aradım, ikinci defa dışarıya çıkmaya çalıştığımızda zaten duman yoğunlaşmıştı ve çıkamayıp mahsur kaldık. Denizle birlikte balkona çıktık. Deniz de bütün duaları bilir. Allah’a yalvarır. Zaten ne isteyeceksek en önce Allah’tan istemeliyiz” dedi.

Screenshot_6

Torunun yangın sırasında çok korktuğunu da sözlerine ekleyen Yakut, “Ağlıyordu. İtfaiye eri ‘Korkma, söndürdük. Sakin ol’ dedi. Biz de teşekkür ettik. Gerçekten de Allah itfaiye ekiplerimize zeval vermesin. Çok da hızlı geldiler, 5 dakika içerisinde buradalardı. Ben bile bu kadar çabuk geleceklerini beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

Screenshot_4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran cinayet! Babasını vuranı hastanede öldürdüKan donduran cinayet! Babasını vuranı hastanede öldürdü
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildiBursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyükAnketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.