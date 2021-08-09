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Antalya'daki yangında zarar gören hayvanların da yaraları sarılıyor

09.08.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun yangından yaralanan hayvanlarla ilgili, “941 hayvanın tedavisi yapıldı. 6 bin 72 hayvan muayene edildi. 4 bin 934 hayvan da tahliye edildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 910 ton yem katkısı yapıldı." açıklamasını yaptı.

Antalya'daki yangında zarar gören hayvanların da yaraları sarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangında yaralanan hayvanların tedavisi için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması devam ediyor. Yangından etkilenen ve kurtarılan kartaldan kaplumbağaya çeşitli hayvanların tedavileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

YARALANAN HAYVANLARIN SON DURUMU

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, veteriner hekimlerin yangın bölgelerinde saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “941 hayvanın tedavisi yapıldı. 6 bin 72 hayvan muayene edildi. 4 bin 934 hayvan da tahliye edildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 910 ton yem katkısı yapıldı. Kemer bölgesinde çıkan yangından etkilenen ve ülkemizde soyu tehlike altında bir tür olan ak kuyruklu kartal, Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerince hayvanat bahçemize getirildi. Kartalın tedavisi sürüyor. Yangın bölgelerinden getirilen yaralı bir leylek, bir kaplumbağa ve bir yavru alakarganın tedavi ve bakımları yapılıyor. Ekiplerin yangın bölgesinde yaban hayvanlarını tarama ve yem bırakma çalışmaları devam ediyor" dedi.

YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

İbradı'ya bağlı Eynif merasında yaşanan yangın tehlikesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Veteriner hekimlerinin bölgede sıkı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Arsun, “Merada 1500 yılkı atı ve vatandaşlara ait büyükbaş hayvanlar yaşıyor. Hayvanları yangın bölgesinden uzaklaştırmak için yemleme çalışması yapıldı. Bölgeye saman ve yem yardımında bulunuldu" diye konuştu.

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SAHADA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Veteriner Hekim Aygül Arsun, “Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta yaşanan yangın sonrası Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleri ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da tüm ekipleriyle ilk günden itibaren sahada çalışma yürütüyor. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü olarak dört ekiple yangın süresince sahadayız. Bu çalışmaya ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından gelen serbest veteriner hekimler ve veteriner hekimler odasından gelenler de katıldı. Antalya Veteriner Hekimler Odası, Antalya Tarım İl Müdürlüğü ve Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

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