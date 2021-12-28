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Antalya'da feci ölüm! Küçük Nevraz okul servisinin altında kaldı

28.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli ailenin kızı Nevraz Abdullah (3), okul servisi altında kaldı. Ağır yaralanan Nevraz, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi.

Antalya'da feci ölüm! Küçük Nevraz okul servisinin altında kaldı

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi. Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı öğrenci servisi altında kaldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

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ANNE, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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