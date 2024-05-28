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  4. Antalya'dan havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağında kabin basınç arızası! Varşova'ya acil iniş yaptı

Antalya'dan havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağında kabin basınç arızası! Varşova'ya acil iniş yaptı

28.05.2024 23:37
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Antalya-Varşova seferini yapan SunExpress’e ait uçakta meydana gelen kabin basınç arızası nedeniyle pilotu acil durum bildirdi. Uçak Varşoya Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Antalya'dan havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağında kabin basınç arızası! Varşova'ya acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, 117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı Antalya-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın pilotu Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.

VARŞOVA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine pilotu Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi. Bunun üzerine havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası meydana gelen uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya sunexpress Varşova uçak
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