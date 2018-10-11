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Antalya'dan kahreden şehit haberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Antalya'da görev başında rahatsızlanan polis memuru geçirdiği aort anevrizması sonucu şehit oldu.

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Özdal, sabah mesaisi başındayken ayağında oluşan ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü.

AORT DAMARI YIRTILDI

Hastanede Özdal'ın, yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

Acil olarak ameliyata alınan Özdal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şehit Bilal Özdal'ın cenazesi Antalya'daki töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis şehit bilal özdal Antalya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin. Yalnız bedensel rahatsızlıktan hayatını kaybeden birine şehit demek şehitlerimize haksızlık olmuyor mu?
Allah rahmet eylesin
vay be ayağın ağrısın toprağa gir allah ım hayırlı güzel imanlı ölüm nasip et
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