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  4. Antalya'dan korkutan haber! Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'dan korkutan haber! Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

08.11.2024 18:06
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlundan korkutan haber geldi. 17 yaşındaki E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Antalya'dan korkutan haber! Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR!

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi. Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Belediye başkanı
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