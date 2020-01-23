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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Madama Butterfly" operasını sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Madama Butterfly" operasını sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operasını sahneledi.

İki perdeden oluşan Madam Butterfly operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo, koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı.

Eserin rejisini ise Yiğit Günsoy üstlendi.

Türkçe üst yazıyla İtalyanca seslendirilen eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Kürşat Kılıç'a ait.

Japonya'nın Nagazaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde, "Madama Butterfly"ı Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Serhat Konukman, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Şevket Baha İşler, "Kate"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L’Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok canlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB bale DOB Madama Butterfly Opera

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