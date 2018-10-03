Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından "Aida" operası sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin yazdığı operanın orkestra yönetmenliğini Alexandru Samuil yapıyor. Eser Kuzman Popov tarafından sahneye konulacak.
Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro yönetmenliğini Mahir Seyrek, koreografisini ise Armağan Davran üstlenecek.
Üç perde olarak sahnelenen eserde "Radames"i Göksay Yaran, "Aida"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Amneris"i Sibel Kızılateş, "Amonasro"yu Serhat Konukman, "Ramfis"i Engin Suna, "Il Re"yi İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Hasan Alptekin, "Un Messaggero"yu Burak Pektaş ve "Sacerdotessa"yı Arzu Aydoğdumu canlandıracak.
Eser, 20 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.
Eserin konusu ise şöyle: Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Radames, Habeş Kralının kızı genç ve güzel Aida'ya aşıktır ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş Kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Radames komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de Radames'e aşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.
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