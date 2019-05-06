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Antalya DOB "Aida"yı son kez sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

ANTDOB sanatçılarınca Giuseppe Verdi'nin "Aida" operası sezonun son temsilini gerçekleştirecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Giuseppe Verdi'nin "Aida" operasını bu sezon son kez sahneleyecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezinde 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da sanatseverlerle buluşturulacak eserin orkestra şefliğini Naci Özgüç yapıyor.

Kuzman Popov'un sahneye koyacağı eserin dekorunu Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümünü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığını Mustafa Eski'nin hazırladı. Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin koreograflığını Armağan Davran yaptı.

Üç perdelik eserde "Radames" rolünü Koray Damcıoğlu, "Aida"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Amneris"i Medine Tuganova, "Amonasro"yu Alaaddin Ataseven, "Ramfis"i Engin Suna, "Il Re"yi İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hasan Alptekin, "Un Messaggero"yu Burak Pektaş ve "Sacerdotessa" rolünü Arzu Aydoğdumu canlandıracak.

- Eserin konusu

"Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Radames, Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida'ya aşıktır, ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş Kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Radames komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de Radames'e aşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur."

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Aida operası Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ANTDOB) Opera

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