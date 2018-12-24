Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezon prömiyerini gerçekleştirdiği dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini tekrar sahneye koyacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, sezon prömiyerinin ardından yarın saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Haldun Özörten tarafından sahneye taşınan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek.

Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırılırken, operetin sahnelenişi sırasında Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden olan eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.