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Antalya DOB "Çardaş Prensesi"ni tekrar sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 15:34 | Son Güncelleme

Antalya DOB "Çardaş Prensesi"ni tekrar sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezon prömiyerini gerçekleştirdiği dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini tekrar sahneye koyacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, sezon prömiyerinin ardından yarın saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Haldun Özörten tarafından sahneye taşınan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek.

Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırılırken, operetin sahnelenişi sırasında Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden olan eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

İki perde olarak sahnelenen eserin ikinci temsilinde "Sylva Varescu" rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald" rolünü Göksay Yaran, "Kontes Stasi" rolünü Işılay Meriç Karataş, "Boni Kancsianu" rolünü Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes" rolünü Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff" rolünü Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.

Fiyatları 10, 30 ve 40 lira arasında değişen eserin biletlerinin, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Çardaş Prensesi operet sezon prömiyeri

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