Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Ferdi Merter'in yazdığı ve Turgay Erdener'in bestelediği "İstanbulname" adlı opereti sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak İstanbulname'yi rejisör Mehmet Yılmaz sahneye koydu.

İngilizce üst yazı ile sahnelenecek olan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

İki perde olarak sahnelenen eserde Sevinç Bilgin, Engin Suna, Bilge Yılmaz, Ceren Tereci Aytekin, Ümit Burak Tekinay, Onur Alpaslan, Fatih Şanal, Toygarhan Atuner, Baturalp Bilgili, Burak Pektaş rol alıyor.

