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Antalya DOB, "Türküyem"i sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Antalya DOB, "Türküyem"i sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) perdelerini "Türküyem" oyunu için açacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı oyun "Türküyem", 28 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetiyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Nurdan Sinkil'e ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Müzik düzenlemelerini Erdal Tuğcular'ın yaptığı, soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde, türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek ve Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Türküyem" Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Antalya DOB

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