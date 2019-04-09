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Antalya DOB "Türküyem"i sezonda son kez sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Antalya DOB "Türküyem"i sezonda son kez sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), türkü ve klasik müziğin bir arada sunulduğu danslı oyun "Türküyem"i bu sezon son kez sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, türkülerin, klasik Batı müziği sesleriyle birleştirilerek başarılı şekilde yorumlandığı "Türküyem", 11 Nisan saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyicinin karşısına bu sezon son kez çıkacak.

Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde, orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetiyor.

Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla izleyicinin beğenisini toplayan eserin dekor ve kostümleri Gürcan Kubilay, koreografisi Nurdan Sinkil, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde, türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik ediyor.

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"Türküyem" Antalya DOB müzikal

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