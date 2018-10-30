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Antalya DOB'dan "Atatürk için ağıt" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 10 Kasım'da "Atatürk için ağıt" konseri düzenleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 10 Kasım'da "Atatürk için ağıt" konseri düzenleyecek.

Antalya DOB tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında sanatseverler için dolu bir program hazırlandı. İki opera, üç operet, iki müzikal, üç bale, bir konser ve bir çocuk oyunu olmak üzere 12 temsille izleyici karşısına çıkacak Antalya DOB'ta provalar hızla devam ediyor.

İlk temsil "İstanbulname" olacak. Bestesi Turgay Erdener'e, metni ise eylül ayında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ferdi Merter'e ait olan "İstanbulname" operetinin sezon prömiyeri, 3 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Ömer Yöndem’in üstlendiği ve Mehmet Yılmaz'ın sahneye koyduğu eser, 6 Kasım Salı günü aynı saatte, 17 Kasım Cumartesi günü ise saat 15.00'te tekrar izleyiciyle buluşacak.

Antalya DOB'ta 8 ve 22 Kasım'da "Türküyem" müzikali sahnelenecek. 13 Kasım'da "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu, 20 ve 29 Kasım'da "Evlilik Senedi" operası ve 13, 24 ile 27 Kasım'da da "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümünde dolayısıyla Orhan Öner Özcan tarafından bestelenen "Her 10 Kasım Atatürk için ağıt" eser seslendirilecek. Metni Murat Göksu’ya ait olan ve 10 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde Antalya DOB orkestrasını, eserin bestecisi Orhan Öner Özcan yönetecek.

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Antalya Devlet Opera ve Balesi Atatürk için ağıt İstanbulname sanatseverler

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