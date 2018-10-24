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Antalya DOB'dan "Cumhuriyet" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan "Cumhuriyet" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından "Cumhuriyet" konseri verilecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatçılar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla sahne alacak.

Besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinin seslendirileceği konserde, orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek.

Antalya DOB korosundan Mahir Seyrek tarafından hazırlanan konserde, soprano Işılay Meriç Karataş solist olarak sahne alacak.

Konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de ücretsiz gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyet konser

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