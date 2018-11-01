HABER

Antalya DOB'dan "İstanbulname" opereti prömiyeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan "İstanbulname" opereti prömiyeri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları tarafından 3 Kasım'da "İstanbulname" adlı operetin sezon prömiyeri gerçekleştirilecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, eylülde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferdi Merter'in yazdığı ve Turgay Erdener'in bestelediği "İstanbulname" adlı operet sanatseverlerle buluşacak.

Antalya prömiyeri 2010'da yapılan eserin sezon prömiyeri, yeni prodüksiyonuyla 3 Kasım'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

İki perdelik eseri, rejisör Mehmet Yılmaz, orkestra şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan sezon boyunca dönüşümlü yönetirken, koro Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eğlenceli operetin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten, koreografi Mehmet Sipahi, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapıldı.

Eserin, "Uğurböceği" rolünü Sevinç Bilgin, "Eğrikapılı Ali"yi Engin Suna, "Zeliha"yı Bilge Yılmaz, "Gül"ü Ceren Tereci Aytekin, "Badik Ömer"i Ümit Burak Tekinay, "Laz Abdi"yi Fatih Şanal, "Zil İzzet"i Onur Alpaslan, "Müdür"ü Toygarhan Atuner, "Kont"u Baturalp Bilgili, "Ferdinand"ı Burak Pektaş, "Sarhoş Hakkı"yı Taner Ölçen, "Zaptiye Amiri Hasan Çavuş"u Murat Özbek, "Gazeteci Çocuk"u Sinem Seçil Baddal ve Kuzey Kubilay, "Külhan Arif"i Emre Akyurt, "Madam Eleni"yi Esra Serbest, "Zaptiye Eri"ni Selahattin Denizsümüren ve Vural Vursavaş, "Resepsiyonist"i Erdi Can Aybaş, "Boncuk"u Enis Ok ve "Eleni'nin Kızları"nı Özsu Deveci, Gülçin Gültekin, Serap Demirhan Işık, Selda Serdar, Emel Öziş ve Pınar Tekol canlandıracak.

Operetin konusu 1914 yılında, I. Dünya Savaşı'nın başladığı gün İstanbul'da çıkan bir yangın haberiyle başlar. Tulumbacılardan Külhanbeyi Eğrikapılı Ali ve arkadaşları aynı gün kahvehane sahibi Çavuş Avni Baba'nın öldürüldüğü haberini alırlar. Eğrikapılı Ali, Külhanbeyi Arif tarafından öldürülen Çavuş Avni'nin öcünü alacaktır. Ancak olaylar Çavuş Avni'nin kahvehanede sahneye çıkacak olan güzel kızı Zeliha'nın (Kraliçe) gelmesi ve Ali'nin ona aşık olması, ardından çiçek satıcısı Uğurböceği'nin aile sorunlarının ortaya çıkmasıyla karmaşık bir hal alır. Tüm bu olaylar yaşanırken I. Dünya Savaşı da devam etmektedir. Oyunun sonunda her şeyden habersiz düğün kutlamaları yapan Osmanlı ahalisi Osmanlı'nın savaşı kaybedip İşgal Kuvvetleri tarafından ülkenin işgal edildiğini anlarlar.

PARTNERAleyna'dan takibe takip!Aleyna'dan takibe takip!
Elektrikli bisikletiyle çukura düştüElektrikli bisikletiyle çukura düştü
Marmarabirlik, Afrin'den zeytin alındığı iddialarını yalanladıMarmarabirlik, Afrin'den zeytin alındığı iddialarını yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Devlet Opera ve Balesi DOB İstanbulname operet Prömiyer

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.