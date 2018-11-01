Operetin konusu 1914 yılında, I. Dünya Savaşı'nın başladığı gün İstanbul'da çıkan bir yangın haberiyle başlar. Tulumbacılardan Külhanbeyi Eğrikapılı Ali ve arkadaşları aynı gün kahvehane sahibi Çavuş Avni Baba'nın öldürüldüğü haberini alırlar. Eğrikapılı Ali, Külhanbeyi Arif tarafından öldürülen Çavuş Avni'nin öcünü alacaktır. Ancak olaylar Çavuş Avni'nin kahvehanede sahneye çıkacak olan güzel kızı Zeliha'nın (Kraliçe) gelmesi ve Ali'nin ona aşık olması, ardından çiçek satıcısı Uğurböceği'nin aile sorunlarının ortaya çıkmasıyla karmaşık bir hal alır. Tüm bu olaylar yaşanırken I. Dünya Savaşı da devam etmektedir. Oyunun sonunda her şeyden habersiz düğün kutlamaları yapan Osmanlı ahalisi Osmanlı'nın savaşı kaybedip İşgal Kuvvetleri tarafından ülkenin işgal edildiğini anlarlar.

