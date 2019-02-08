Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Sevgililer Günü" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubat Perşembe günü akşam "Sevgililer Günü" konseri düzenlenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Işılay Meriç Karataş ve Esra Serbest, mezzo-soprano Pınar Tekol, tenor Baha İşler ve Enis Ok'un sahne alacağı konserde aşka dair parçalar seslendirilecek.

Sevgi ve aşkın, sanatın büyüsüyle anlatılacağı özel konserde, orkestra sanatçıları piyanist Metin Kiper, akordeonda misafir sanatçı Rövşen Feyzullayev, keman sanatçıları Mithat Uz ve Ziya Güçkan, gitarda misafir sanatçı Hakan Parlakgümüş ve davulda misafir sanatçı Şafak Sema yer alacak.

Fiyatları 10, 15, 20 ve 25 lira arasında değişen gecenin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilecek.

