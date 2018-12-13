HABER

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

ANTALYA Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinde ölü bulundu.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (2)- Yeniden

Bülent TATOĞULLARI- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinde ölü bulundu. Karaaslan'ın tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, bugün saat 09.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu saptadı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Eşini bir süre önce kanserden kaybeden, 2 kızı olan Ali Karaaslan'ın, tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü'nün incelemesinin ardından Karaaslan'ın cenazesi morga götürülecek.

FOTOĞRAFLI

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldıİş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldı
Fırat'ın doğusunda teröristlerin 'harekat' paniğiFırat'ın doğusunda teröristlerin 'harekat' paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un tarihi taş devrine kadar gitti!

İstanbul'un tarihi taş devrine kadar gitti!

Muğla ziyaretçilerini her mevsim ayrı güzellikle karşılıyor

Huzur arayanlar oraya akın ediyor

Yerli 'Casanova' Sakarya'da yakalandı! 14 kadını 200 bin TL dolandırdı

'Casanova' yakalandı! Suç kaydını duyanlar 'pes artık' dedi!

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.