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Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (4) 

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA  Antalya Valiliği'nden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (4) 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Antalya Valiliği'nden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Mesai arkadaşlarının kendisine telefonla ulaşamaması üzerine inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Araştırma sonunda saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkiinde park halindeki otomobilin şoför koltuğunda cansız olarak bulunmuştur. Söz konusu aracın bugün saat 05.30'da bulunduğu yere geldiği, bu saatten itibaren olay yerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Araç içerisinde, ön koltukta Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın kendisine ait beylik tabancası ve ön koltuk altında ise bir adet boş kovan bulunmuştur" denildi.
KIZI VE EŞİNİ KAYBETMİŞ
Ali Karaaslan'ın 2000 yılında kızını, 2014'te ise kanser nedeniyle eşini kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ali Karaaslan, diğer iki kızıyla birlikte ikamet etmekteydi. Ali Karaaslan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış, yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı anlaşılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili detaylı tahkikatını sürdürmektedir."

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