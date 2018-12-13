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Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

EMNİYETTE TÖREN  Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkisinde, park halindeki otomobilinde tabancasıyla yaşamına son veren Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan (47) için Konyaaltı'na bağlı Uncalı Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde saat 15.30'da tören düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)

EMNİYETTE TÖREN
Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkisinde, park halindeki otomobilinde tabancasıyla yaşamına son veren Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan (47) için Konyaaltı'na bağlı Uncalı Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde saat 15.30'da tören düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet mensupları, askeri erkan ve Ali Karaaslan'ın kızları Ezgi ve Asya Karaaslan ile yakınları katıldı. Ezgi ve kardeşi Asya'nın uzun süre gözyaşı döktüğü törende, Karaaslan'ın öz geçmişi okundu. Karaaslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, okunan duanın ardından tören mangasınca cenaze aracına taşındı.
Memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderilen Ali Karaaslan'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak namazdan sonra, 2014'te kanser nedeniyle yaşamını yitiren eşi Nuran Karaaslan'ın yanında toprağa verilecek.

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Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)

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