Ayrıca Atlı Polis Birliği'nin çiftliğine gelen ziyaretçiler de atlarla fotoğraf çektirmenin, onlara dokunmanın heyecanını yaşıyor. Çiftliğe gelen 12 yaşındaki Defne Tatlı da atlarla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşayanlar arasında yer aldı.

Turizmin başkenti Antalya'da 12 atlı polis, futbol maçları, konserler, etkinlikler ve sahil denetiminde görev yapıyor. Polis araçlarının ve motosikletlerinin giremediği bölgelerde de devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği, 12 yıldır hem polisin gücünü temsil ediyor hem de kent asayişinde özellikle sahillerde önemli rol üstleniyor.

Savaşlarda, göçlerde, uzun yolculuklarda Türklerin en yakın dostu olarak gördüğü atlar, bu yıl 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Polis Teşkilatının en büyük yardımcılarından biri.

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan Atlı Polis Birliğinin en gözde iki atı "Turan" ve "Sakarya", vatandaşın ve turistlerin ilgi odağı oluyor.

Birliğin en gözde iki atı ise "Turan" ve "Sakarya". Atlı polisler Ali Damarcı ve Erdal Akgül'ün kontrolünde görev yapan atlar, gösterişleriyle girdikleri her ortamda ilgi odağı oluyor.

Atların, görev yapmadıkları zamanlarda her zaman hazır olmaları için eğitimleri sürüyor. Atlar, eğitim saatlerinde polis sireni ve davul çalınarak, görevlerde olabilecek ses yoğunluklarına alıştırılıyor. Atlar ayrıca her gün yaklaşık 2 saat performans adı verilen eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimde atlar, dört nala gidiyor ve bu sırada alkış, bayrak sallama gibi karşılaştıkları olaylara karşı da tepkisiz kalmaları sağlanıyor.

Özel olarak bakılan, düzenli olarak temizlenen, toynakları cilalanan, nalları periyodik olarak kontrol edilerek değiştirilen Alman ırkı atlar, çayır otu, yulafla besleniyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı polislerin görevlerde kendilerine büyük yardımlarının olduğunu belirtti. Arslan, görevler esnasında vatandaşların polislere bakışının atlar sayesinde çok değiştiğini vurguladı.