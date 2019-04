Atların, görev yapmadıkları zamanlarda her zaman hazır olmaları için eğitimleri sürüyor. Atlar, eğitim saatlerinde polis sireni ve davul çalınarak, görevlerde olabilecek ses yoğunluklarına alıştırılıyor. Atlar ayrıca her gün yaklaşık 2 saat performans adı verilen eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimde atlar, dört nala gidiyor ve bu sırada alkış, bayrak sallama gibi karşılaştıkları olaylara karşı da tepkisiz kalmaları sağlanıyor.

Birliğin en gözde iki atı ise "Turan" ve "Sakarya". Atlı polisler Ali Damarcı ve Erdal Akgül'ün kontrolünde görev yapan atlar, gösterişleriyle girdikleri her ortamda ilgi odağı oluyor.

Avrupa'da toplumsal olaylarda atların vatandaşa fiziki müdahalede bulunduğunu anımsatan Arslan, "Avrupa'da polisler atları vatandaşların üzerine sürüyor. Biz ise önleyici ve caydırıcı anlamda kullanıyoruz. Konser ve etkinliklerde vatandaşların atlı polislere büyük ilgisi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Atlı polislerin girdiği her topluluk da sadece sevgi ve mutluluk oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Atlar sayesinde polisi seven bireylere sahip oluyoruz"

Hayvanlarla çalışmanın çok keyifli olduğuna dikkati çeken Damarcı, "Ankara'da 4 ay kurs aldıktan sonra atlı polis olarak göreve başladım. Atımın ismi Sakarya. Alman cinsi bir at. Birlikte görev yapıyoruz. Onsuz bir göreve gidersem bir parçam eksik hissediyorum. İzin günlerimizde bile atımızın yanına gelip onunla ilgileniyoruz. Aramızda çok güzel bir sevgi bağı var. Yıllardır birlikte çalıştığımız için Sakarya ile birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Onun bir sağlık problemi olduğunda kendi sağlığım bozulmuş gibi hissediyorum. " diye konuştu.

Atlı polislik sayesinde çocuklarla çok güzel bir iletişim kurduklarını anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"At çok sempatik bir hayvan. Atın sempatikliğini çocuklarla iletişimde etkili bir şekilde kullanıyoruz. Çocuklar küçüklüğünde polisleri nasıl tanırsa büyüdüklerinde de o şekilde davranıyor. Atlar sayesinde polisi seven bireylere sahip oluyoruz. Biz polisin güler yüzü bir nevi reklam yüzüyüz. Biz bu reklam yüzünü mümkün olduğunca pozitif anlamda kullanmaya çalışıyoruz. Atçılık biz Türklerin genlerinde var. Aslında toplumumuzun bir parçası. Bu sevgiyi unutturmak istemiyoruz. Polislik mesleğini yaparken de at sevgisini yaymaya çalışıyoruz."