HABER
  4. Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı

Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Antalya’da 1996-2000 yılları arasında görev yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’da 1996-2000 yılları arasında görev yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), son yolculuğuna uğurlandı. Canca’nın cenazesi Muratpaşa Camii’nde cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.
Antalya’da 1996-2000 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Natık Canca, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 15 gündür durumu ağır olan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Canca, dün hayatını kaybetti. Canca’nın cenazesine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma komutanı Tekin Aktemur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Canca’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda taşınarak, cenaze aracına koyuldu. Muratpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Döşemealtı Yeşilbayır Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Köpek, kediye annelik yaptıKöpek, kediye annelik yaptı
Söğütlü Atletizm Stadındaki yangına incelemeSöğütlü Atletizm Stadındaki yangına inceleme
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Rusya'dan gelen Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Camı kırıp böyle soydular!

Camı kırıp böyle soydular!

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Feriköy Mezarlığı'ndaki tecavüz girişiminde yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Mezarlıktaki iğrenç olayda yeni gelişme! İddianame hazırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.