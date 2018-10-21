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Antalya falezlerde çürümüş erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polise yapılan ihbar sonucunda Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Antalya falezlerde çürümüş erkek cesedi bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polise yapılan ihbar sonucunda Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmında çürümüş erkek cesedi bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde falezlerde ceset ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen noktada aramada yaptı. Kısa bir çalışmanın ardından denizden yaklaşık 20 metre yükseklikte kayalıklar arasında 15-20 yaş grubunda olduğu tahmin edilen ve tamamen siyahlaşmış bir erkek cesedi görüldü.
Deniz Polisi'nin ulaşamayacağı noktada olan cesedin alınması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kayalıklar arasında sıkışmış cesedi alarak cenaze aracına teslim etti. İntihar veya düşme üzerinde duran polis, üzerinden kimlik çıkmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu sırada turistik denizaltı Nemo'nun yolcuları da güverteye çıkarak yaşananları izledi.

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Antalya falezlerde çürümüş erkek cesedi bulunduAntalya falezlerde çürümüş erkek cesedi bulundu

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