HABER

Antalya falezlerde makilik yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Antalya’da Konyaaltı varyant falezler üzerindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.Edinilen bilgiye göre Konyaaltı varyant seyir terası altındaki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya falezlerde makilik yangını

Antalya’da Konyaaltı varyant falezler üzerindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Konyaaltı varyant seyir terası altındaki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi terastaki bariyerlerden geçip, yangının olduğu alana hortum çekti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım etti. Yangında falezler üzerindeki makilik alan ve bazı palmiye ağaçları zarar gördü.

Antalya falezlerde makilik yangını

Antalya falezlerde makilik yangını

Antalya falezlerde makilik yangını

Antalya falezlerde makilik yangını

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Burgazada’da orman yangını kontrol altına alındıBurgazada’da orman yangını kontrol altına alındı
Gebze’de orman ve çalılık alan yangınıGebze’de orman ve çalılık alan yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.