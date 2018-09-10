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Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu.

Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak 8'i uluslararası, 2'si ulusal olmak üzere toplam 10 film belli oldu. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri, halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak. Sanat direktörlüğünü Mike Downey'in yürüttüğü festivalin yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:
Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters), Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night), Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War), Nadine Labaki-Capernaum, Sergey Dvortsevoy-Ayka, Derek Doneen-Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage), Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces), Mustafa Karadeniz-Çınar(Planetree) ve Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust).
Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya'ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını kaydetti.

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Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli olduAntalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli olduAntalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli olduAntalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

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