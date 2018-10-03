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Antalya Film Forum ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 21:20 | Son Güncelleme

Antalya Film Forum ödülleri sahiplerini buldu

  1. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Film Forum ödül töreni gerçekleştirildi.

Hotel Su'da gerçekleştirilen ödül töreninde, Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress (Yapım Aşamasında), Kısa Film Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarında ödüller verildi. Macar yönetmen Bela Tarr film yönetimi atölyesine katılanlara da sertifikaları takdim edildi.

Work in Progress ödülü, Emre Akay yönetmenliğindeki "Av" isimli filme verildi. Film ekibine ödülünü veren Antalya Büyükşehir Belediye ve 55. Uluslararası Antalya Film Festivali Başkanı Menderes Türel, Film Forum'un giderek büyüdüğünü ve çok iyi noktalara doğru geldiğini söyledi.

Kurmaca Pitching platformu ödülü "Okul Tıraşı" ve "Paşa Gönlüm İstedi Kayboldum" isimli filmlere verilirken, bu alanda TRT özel ödülü de "Aşı" filmine gitti.

Belgesel Pitching platformu ödülleri "Türk Heavy Metali de İyidir" ile "Yeni Şafak Solarken" filmlerine, bu alandaki TRT özel ödülü de "Mor Menekşeli Kadınlar" filmlerine verildi.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ödülüne "Pota" isimli film layık görülürken, Yapımcısını Arayan Projeler platformu ödülü de "Lacivert Gece" ve "Küçük Bir Hata" filmlerine gitti. Kısa Film Ödülü "Fotoğraf" filmine, bu alandaki TRT özel ödülü de "Eksik" filmine layık görüldü.

Yönetmen Bela Tarr da 4 gün boyunca Antalya'da sahada eğitim verdiği film yönetimi atölyesine katılan 12 sinemacıya sertifikalarını takdim etti.

Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, bu yıl foruma çok ciddi katılımın olduğunu, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kendi olanaklarıyla birçok sinemacının foruma katıldığını ifade etti.

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