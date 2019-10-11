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Antalya Film Forum'a 10 yeni proje

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

BU yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde yapılacak Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak 10 proje belli oldu.

Antalya Film Forum'a 10 yeni proje

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - BU yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde yapılacak Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak 10 proje belli oldu.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan fon ve network platformu Antalya Film Forum'un son kategorisinin adayları açıklandı. Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki kurmaca, canlandırma ve deneysel film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na bu yıl 97 proje başvurdu.
Yapımcı kimliğinin yanı sıra 20 yıldır İsrail Film Fonu'nun direktörlüğünü yürüten Katriel Schory, uzun yıllardır Almanya'daki MDM Film Fonu'nun yöneticisi olan senarist ve senaryo danışmanı Manfred Schmidt ve Türkiye'den yönetmen, senarist, yapımcı Şebnem Vitrinel ile senarist ve senaryo editörü Derya Yanmış'tan oluşan ön jüri, başvurular arasından şu 10 projeyi seçti: Emine Emel Balcı'nın 'Buradayım, İyiyim', Ferit Karol'un 'Kumbara', İnan Temelkuran'ın '95 Yazı', Kenan Kavut'un 'Papaz Büyüsü', Mehmet Emin Timur'un 'Cemal', Murat Düzgünoğlu'nun 'Köpekle Kurt Arasında', Nazlı Eda Noyan'ın 'Kız Kardeşlerin Masalı', Pınar Yorgancıoğlu'nun 'Karanlıkta Islık Çalanlar', Ramin Matin'in 'Buhar' ve Ümran Safter'in 'Son Celse' projesi.
YAPIMCILARA CANNES'DA NETWORK İMKÂNI
28-30 Ekim tarihlerinde, ana jüriye sunulacak projelerden 3'ü toplam 90 bin TL para ödülü kazanırken, 1 proje de Color Up - Renk Düzenleme Ödülü'nü alacak. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışan 1 filmin yapımcısına da Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Producer's Network etkinliğine davet hakkı verilecek.
Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progressve Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu kategorilerinde de projelerin yarışacağı Antalya Film Forum, 28-30 Ekim tarihlerinde 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek. Bu yıl 6'ncısı yapılan Antalya Film Forum'da toplam 530 bin TL para ödülünün yanı sıra, yan ödül desteği de sunulacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu ve sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

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Antalya Film Forum'a 10 yeni projeAntalya Film Forum'a 10 yeni projeAntalya Film Forum'a 10 yeni projeAntalya Film Forum'a 10 yeni proje

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