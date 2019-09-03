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Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Antalya Film Forum'a başvurular 6 Eylül'de sona erecek - Yönetmenliğini Olena Yershova Yıldız'ın üstlendiği forumda 450 bin lira ödül dağıtılacak

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenecek Antalya Film Forum'a başvuralar 6 Eylül'de sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan forum 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek Antalya Film Forum'da, 9 projeye toplam 450 bin lira ödül dağıtılacak.

Türkiye'nin en büyük sektörel destek platformu olduğu belirtilen forumun yönetmenliğini Olena Yershova Yıldız üstleniyor.

Forum kapsamında Antalya'da çekilecek bir film, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile desteklenecek.

Foruma başvurular 6 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Portakal Antalya Film Forum ödül

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