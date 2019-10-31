HABER

Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali kapsamında 6'ncısı düzenlenen Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Altın Portakal Film Festivali kapsamında 6'ncısı düzenlenen Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu. Çekilmiş ya da yapım aşamasındaki film projelerinin desteklendiği forumda, bu yıl 29 proje yer aldı ve 16 film için toplam 530 bin TL para ödülü verildi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 6 yıl önce başlatılan, genç ve bağımsız sinemacılara destek sağlanarak, Antalya'yı sinemanın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum'un kazananları, Hotel Su'da düzenlenen ödül töreninde açıklandı. 28- 30 Ekim'de Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan ve Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen Antalya Film Forum'da bu yıl 16 proje, toplam 530 bin TL para ödülüyle desteklendi.
Ulusal ve uluslararası 200'den fazla film profesyonelini Antalya'da bir araya getiren Antalya Film Forum'da toplam 29 proje, Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde değerlendirildi.
'95 YAZI'NA VE 'CEMİL ŞOV'A 2'ŞER ÖDÜL
10 projenin olduğu Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda; Kirsten Niehuus, Mustafa Kara, Michèle Halberstadt, Nicolai Korsgaard ve Mehmet Altıoklar'dan oluşan jüri, 3 projeye toplam 90 bin TL para ödüllü Antalya Film Forum Ödülü'nü verdi. İnan Temelkuran'ın '95 Yazı', Pınar Yorgancıoğlu'nun 'Karanlıkta Islık Çalanlar' ve Ferit Karol'un 'Kumbara' adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken, '95 Yazı' ayrıca, Cannes Film Festivali Producer's Network Akreditasyon Ödülü'nün de sahibi oldu. Mehmet Emin Timur'un 'Cemal' adlı projesi de ColorUp Renk Düzenleme Ödülü'nü kazandı.
'BENİ SEVENLER LİSTESİ'NE 80 BİN TL
Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Kurmaca Work in Progress'te ise 7 proje yarıştı. Frédéric Boyer, Remi Burah, İlksen Başarır, Michal Myslinski ve Thorsten Ritter'den oluşan jüri, Emre Erdoğdu'nun 'Beni Sevenler Listesi' projesine, 80 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Ödülü'nü verdi. Nisan Dağ'ın 'Bir Nefes Daha' adlı projesi, 40 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Ödülü'nü alırken, Ali Kemal Çınar'ın 'Beriya Şevê: Geceden Önce' projesine de Övgüye Değer Film Ödülü verildi. Barış Sarhan'ın 'Cemil Show' adlı filmi, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ve Mojo FX Görsel Efekt Ödülü'nün ikisini birden kazandı.
BELGESEL SİNEMAYA 90 BİN TL DESTEK
Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarıştı ve projeler Paolo Bertolin, Emmanuel Chicon ve Eytan İpeker'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Toplam 90 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Ödülü'nü, İlham Bakır'ın 'Anne: Sınırı Geçtin', Yasemin Akıncı'nın 'Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı' ve Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı' adlı projeleri kazandı. Berna Gençalp'in 'Kim Mihri' projesine de Postbıyık Ses ve Renk Düzenleme Ödülü verildi.
TRT'DEN 80 BİN TL ÖDÜL
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 80 bin TL değerindeki TRT Ödülü ile sürdürdü. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in ve TRT Program Alım Müdürü Muhammed Sabit Yakar'ın sunduğu ödüllerde, Kurmaca Works In Progress kategorisinde Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' adlı projesine 50 bin TL, Belgesel Work in Progress kategorisinde de Selin Şenköken'in 'Ali Arif Ersen: Mr Wink' projesine 30 bin TL değerinde destek sunuldu.
2 ÖDÜL DE 'GÖNÜL'E
Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce kaybettiğimiz usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için bu yıl 5 proje yarıştı. Burak Göral, Işıl Özgentürk ve Ömür Atay'dan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki ödülü, Soner Caner'in yöneteceği 'Gönül' adlı film projesine verdi. 'Gönül' ayrıca, Fono Film ve TAFF Pictures Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

FOTOĞRAFLI

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Tır dorsesi tabanındaki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktıTır dorsesi tabanındaki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalogUğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.