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Antalya, gizemli hayırseveri konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 gün önce bir marketin veresiye defterinde bulunan 10 bin liralık borcu ödeyen gizemli hayırsever, 2 farklı markete daha giderek, borcu olan dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü.

Antalya’da 2 gün önce bir marketin veresiye defterinde bulunan 10 bin liralık borcu ödeyen gizemli hayırsever, 2 farklı markete daha giderek, borcu olan dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. Gizemli hayırsever, 2 markette toplam on bin liralık borç ödedi.
Antalya’da bir hayırsever vatandaş, 2 gün önce Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’ndeki bir marketin veresiye defterinde 200 kişinin on bin liranın üzerindeki borcunu ödemişti.
Veresiye borcunu ödemekte zorluk yaşayan vatandaşların yüzünü güldüren gizemli hayırsever, dün ise Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’ndeki 2 marketten alışveriş yapan dar gelirli vatandaşların borçlarını ödedi.
Bir markette 11, diğer markette ise 5 kişinin borcunu ödeyen hayırsever, dükkan sahiplerinden sadece, ’Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir’ yazılı pankartı dükkanın önüne asmalarını istedi.
“Arkadaşları dükkanımda görünce şaka yapıyorlar sandım”
20 yıldır esnaflık yapan İbrahim Yılmaz, ilk kez bir hayırseverin veresiye defterinde bulunan bazı borçları ödediğini söyledi.
Yaklaşık 11 kişinin borcunun ödendiğini söyleyen Yılmaz, “Dün öğle saatlerinde dükkanıma 3-4 kişi geldi. Hayırsever bir kişinin veresiye defterini kapatacağını söyledi. Sosyal medyada bu tür şeyleri gördüm ama arkadaşları dükkanımda görünce şaka yapıyorlar sandım. Daha sonra iş ciddiye dönünce beraberce defteri açtık. Gerçekten zor durumda ve ödemede ciddi zorluklar yaşayan vatandaşların borçlarını hesapladık. 6 bin TL tutarında bir hesabım vardı, bu hesabı da ödediler.” dedi.
“ ’Keşke biraz daha borç yapsaymışız’ dediler”
Bakkala borcu olan vatandaşların, borçlarının ödenmesine çok sevindiğini ifade eden Yılmaz, “Hatta bazıları borçların ödendiğini duyunca, ’keşke biraz daha borç yapsaymışız’ dediler. Müşterilerim de bu gizemli hayırsever için ’Allah razı olsun’ dediler, bizde kendisine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Güzel bir iş oldu. Bizden sadece, ’Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir’ yazılı pankartın asılmasın istediler” ifadelerini kullandı.
“ ’Antalya taraftarıyız’ dediler”
Bir diğer bakkal işletmecisi Oktay Berber ise 1 senedir esnaflık yaptığını kaydetti.
Dün öğle saatlerinde 3 kişinin dükkana geldiğini dile getiren Berber şöyle konuştu:
“Bana, ’Biz bu veresiye defterini satın almak istiyoruz, borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarını ödemek istiyoruz’ dediler. Nereden geldiklerini ve kim olduklarını sordum. İsimlerini vermediler, bunun sadece bir hayır işi olduğunu söylediler. Bende onlara, borcu en ağır ve ödeyemeyecek durumda olan vatandaşları söyledim. Teşekkür ederek, dükkanımdan çıktılar. Ardından 2 saat sonra tekrar geldiler. ’Borcumuzu ödemeye geldik’ dediler. Onlardan isimlerini istedim, söylemediler. En ufak bir ipucu olarak bana, ’Antalya taraftarıyız’ dediler ve afiş asmamı söylediler.
Yaklaşık 5 kişinin borcunun ödendiğini kaydeden Berber, toplam 4 bin lira borç ödendiğini söyledi.
Borçların ödenmesine sevindiğini dile getiren Berber, “O an çok duygulandım. Keşke yardımseverler her yerde olsa. Benim açımdan da çok güzel oldu, küçük esnafa sahip çıktılar. Tüylerim diken diken oldu” dedi.
“Bol bol dua ettiler”
Eşinin bakkala borcu olan vatandaşların yanına giderek, borçlarının ödendiği haberini verdiğine değinen Berber, “Kimisi ağlamış, kimisi şaşırmış. Bol bol dua ettiler. Bakkalımıza borcu olan bir bayan vardı. Eşim yanına gitti. Eşimi kapıda görünce şaşırmış, borcu istemeye geldiğini düşünmüş. Eşim de, ’kahvenizi de içmeye gelmeyelim’ demiş. Müjdeli haberi duyunca ağlamış, ’hemen kahve yapayım’ diyerek sevinmiş” diye konuştu.

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