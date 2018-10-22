Antalya hala yazı yaşıyor

Deniz ve güneşin keyfini süren turistler, hava sıcaklığının 27-30 derecelerde seyrettiği Kemer'de otelleri doldurmaya devam ediyor. Plaj ve havuz kenarında kimi turistlerin güneşlendiği kimi turistlerin de kitap okuyarak şezlongta dinlenmeyi tercih ettiği Kemer'de bazı turistler de çılgın balon oyunu oynadı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...
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