Antalya hala yazı yaşıyor

Deniz ve güneşin keyfini süren turistler, hava sıcaklığının 27-30 derecelerde seyrettiği Kemer'de otelleri doldurmaya devam ediyor. Plaj ve havuz kenarında kimi turistlerin güneşlendiği kimi turistlerin de kitap okuyarak şezlongta dinlenmeyi tercih ettiği Kemer'de bazı turistler de çılgın balon oyunu oynadı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...

1 / 4 Antalya'nın Kemer ilçesinde, ekim ayının son haftaları olmasına rağmen turistler, havuza girip, düzenlenen organizasyonlarla eğlenmeye ve sıcak havanın tadını çıkarmaya devam ediyor.

2 / 4 Türkiye'de özellikle doğu ve kuzey illerinde yaylalar ile yüksek kesimlere kar yağışı başlarken, Antalya Kemer'e tatil için gelen turistler, deniz ve havuzun keyfini sıcak havada sürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27- 30 derece hissedildiği Kemer'de turistler, plajda ve havuz kenarında güneşlenirken, otellerde düzenlenen havuz aktivitelerinde eğlendi.

3 / 4 Kiriş Mahallesi'ndeki otelde turistler, havuz kenarında 'Çılgın Balon' adlı oyunu oynarken, birbirlerine attıkları su dolu balonu patlatmamak için çaba gösterdi. Kulüp dansının ardından kendilerini havuza atan turistlerin eğlencesi, havuzun içinde de devam etti.