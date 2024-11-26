Antalya-Hamburg seferi sırasında bir yolcu fenalaştı... Havada panik anı yaşandı! Pilot Romanya'nın Bükreş Havalimanı'na acil iniş izni istedi

Antalya-Hamburg seferini yapan Sun Express uçağında, 60 yaşındaki bir yolcu kalp krizi geçirdi. Olay, uçağın Romanya hava sahasında olduğu sırada meydana geldi. Uçakta bulunan bir doktor, yolcuya ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Pilot ise, sağlık durumu ciddileşen yolcuya acil müdahale yapılabilmesi için Romanya'nın Bükreş Havalimanı'na iniş izni istedi.

KORKU DOLU ANLAR

Pilot, Bükreş Havalimanı hava trafik kontrolörüyle yaptığı görüşmede, "Yolculardan birinde ciddi sağlık sorunu var. Doktor kalp masajına devam ediyor. Acil iniş yapmamız gerekebilir" şeklinde bilgi verdi.

Kontrolör, pilotun talebi üzerine uçağa acil iniş izni vererek, uçağın sorunsuz bir şekilde Bükreş Havalimanı’na inmesini sağladı. Yolcu, uçak iniş yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Kule ve pilot arasındaki konuşmalar kara kutuya şu şekilde yansıdı:

Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık sorunu var. O yüzden çabuk bir şekilde alçalmamız gerekiyor.

Kule: Devam edin

Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık problemi var. Doktor kalp masajına devam ediyor. Bükreş Havalimanı’na acil iniş yapmamız gerebilir. Sizi arayacağım

Kule: Lütfen yolcunun durumu, yaşı ve konumu hakkında bilgi verir misiniz?

Pilot: Kendisi 60 yaşında erkek yolcu

(DHA)