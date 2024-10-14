Antalya Havalimanı'nda insanlıktan utandıran görüntü... Bebeği doğurup tuvalete atmış

Vicdansızlığın böylesi! Analya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu. Söz konusu tuvaleti temizlemek için içeri giren görevli, klozetin içinde bebeği görünce gözlerine inanamadı. Yaşadığı şokun ardından hemen polislere haber verdi.

EkranHaber'de yer alan fotoğraf karesi herkesi dehşete düşürürken, Valilikten de konuyla ilgili açıklama geldi.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ YAPMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, bebeğin bulunmasından 12 dakika önce Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği, bu kişinin daha sonra yine Rus uyruklu E.B. isimli kişiyle pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemleri yaptığı tespit edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.

TALİHSİZ BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Yeni doğan bebek ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır