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  4. Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! İniş yapan yolcu uçağının motoru alev aldı: Yolcular tahliye edildi

Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! İniş yapan yolcu uçağının motoru alev aldı: Yolcular tahliye edildi

24.11.2024 22:46
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Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Havalimanına inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında yangın çıktı. 79 yolcunun tahliye edildiği yangın hızla müdahale edilerek söndürülürken, uçak park pozisyonuna alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı’na teker koyan Azamut Havayolları’na ait ‘Sukhoi Superjet 100’ tipi uçağın motorunda yangın çıktı. Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 79 yolcu tahliye edildi.

YANGIN SIRASINDA UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

"TÜM YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ"

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu’na ait Azamut Havayolları’na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi. Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yolcu uçaği
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