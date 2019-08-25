HABER

Antalya Havalimanı’na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı’nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ni devreye aldı.Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı Antalya Havalimanı’nda yüksek güvenlikli yeni sistem devreye girdi.

Türkiye’nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı’nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ni devreye aldı.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı Antalya Havalimanı’nda yüksek güvenlikli yeni sistem devreye girdi. ‘Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ isimli projeyle havalimanındaki yolcu ve uçuş emniyeti bir adım daha ileri taşınmış oldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter’dan devreye alınan sistemin detaylarını paylaştı. Keskin, “Faaliyetlerini ’önce güvenlik’ anlayışıyla yürüten kuruluşumuz, başta
uçuş emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra yolcu konforu için havalimanlarımızı yüksek teknolojili cihaz ve sistemlerle donatmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir proje de Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Radarlar, toprak altı fiber optik algılama, IP ve termal kameralar, acil durum müdahale merkezleri ve komuta kontrol merkezinden oluşan ’Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ hizmete girdi” ifadelerine yer verdi.

“Küresel havacılığın uçuş emniyeti ve güvenliği temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”
Keskin, “DHMİ’nin yakaladığı bu yüksek standart, ülkemizin uluslararası denetimlerde mükemmel sonuçlar almasına katkı sağlıyor. Temmuz 2019’da Türkiye’ye verilen ’ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası’, başarılarımızın küresel otoritelerce tescil edildiğini gösteriyor. Sivil havacılıkta tarih yazan Türkiye’nin güzide bir kuruluşu olarak ulusal ve küresel havacılığın ’uçuş emniyeti ve güvenliği’ temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Havalimanlarımızda gece gündüz fedakârca hizmet vererek bu güzel neticeleri almamızı sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm güvenlik birimlerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

PARTNER Sokakta aşka geldiler! Sokakta aşka geldiler!
Fatih'te uyuşturucu operasyonuFatih'te uyuşturucu operasyonu
Futbol antrenörü babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdiFutbol antrenörü babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.