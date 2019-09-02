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Antalya Havalimanı'nda 4 bin 525 eşya unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

Hava trafiğinin yoğun olduğu Antalya Havalimanı'nda 7 ayda 4 bin 525 eşya unutuldu - En fazla unutulan eşyalar arasında telefon, fotoğraf makinesi, tablet, dizüstü bilgisayar, takılar ve kıyafetler yer aldı

Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde, Antalya Havalimanı'nda 7 ayda 4 bin 525 eşya unutuldu.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Veli Ilgaz Arnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 31 Temmuz tarihlerinde havalimanında 4 bin 525 kayıp eşya bulunduğunu; bunun bin 15'inin sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Daha çok telefon, diz üstü bilgisayar, bebek arabası, puset, fotoğraf makinesi, tablet, saat, şapka, gözlük, kıyafet ve çeşitli takıların unutulduğunu ifade eden Arnaz, özellikle maddi değeri yüksek eşyaların sahiplerinin kendilerine daha hızlı ulaştığını belirtti.

Arnaz, gerekli teyitleri yaptıktan sonra eşyayı sahibine ulaştırdıklarını bildirdi.

Buluntu eşyaların havalimanı görevlilerince kayıp eşya bürosunda kayıt altına alındığını anlatan Arnaz, sahipleri belirlenen eşyaların kargoyla ulaştırıldığını, sahibi bulunamayan eşyaların ise 5 yıla kadar saklandığını kaydetti.

Beş yıl geçmesine rağmen alınmayan maddi değeri olan eşyaların ihale yöntemiyle satıldığını belirten Arnaz, maddi değeri olmayan eşyaların ise imha edildiğini vurguladı.

Arnaz, Antalya Havalimanı'nın iç ve dış hatlar terminallerini yılın 7 ayında yaklaşık 19 milyon yolcunun kullandığına dikkati çekti.

Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde saatte ortalama 20 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı, bu yılın 8 ayında 10 milyon 765 bin 946 turisti konuk etti.

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