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Antalya Havalimanında ayakkabı astarında uyuşturucuyla yakalandı

13.11.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Antalya’da narkotik polisi Antalya Havalimanınında şüpheli bir yolcunun ayakkabı astarında uyuşturucu ele geçirdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanında uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı.

Antalya’da narkotik polisi Antalya Havalimanınında şüpheli bir yolcunun ayakkabı astarında uyuşturucu ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanında uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı. Antalya Uluslararası Havalimanı İç Hatlar Terminaline gelen yolcular arasında risk analizine dayalı yapılan çalışmalarda Diyarbakır’dan gelen Ö.K. isimli şahsın ayakkabısının astarında yapılan aramalarda, daralı 270,59 gram Toz Esrar maddesi ele geçirildi. . Şüpheli şahsa “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

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