Antalya Havalimanı’nda hortum: 11 yaralı

Antalya Havalimanı’nda etkili olan hortum nedeniyle devrilen servis otobüsünde bulunan 8 yolcu ile devrilen minibüsteki 3 yer hizmetleri görevlisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Antalya’da 2 gündür etkili olan kötü hava şartları bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde Kumluca’da yaşanan hortumdan sonra bu kez Antalya Havalimanı’nda hortum etkili oldu. Hortum nedeniyle havalimanı içerisinde bulunan bir servis otobüsü yan yattı. Olayda otobüste bulunan 8 yolcu ile devrilen minibüste bulunan 3 yer hizmetleri görevlisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayatın tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

