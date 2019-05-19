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Antalya Havalimanı'nda turistlere "zeybek"le karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

Antalya Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen zeybek ile opera sanatçıların gösterileri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.

Havalimanında sabah saatlerinden itibaren opera sanatçıları tarafından bando eşliğinde İstiklal Marşı seslendirildi, folklor ekibince zeybek gösterileri yapıldı.

Giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere, tüm terminal, kırmızı beyaz balonlarla süslendi. İç hatlar giden yolcu asma katında Anıtkabir ve 19 Mayıs'ın tarihçesini anlatan görseller sergilendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yolcularına yönelik coşkulu bir program hazırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 7'den 77'ye her yolcusunun hem yüzünü güldürdü, hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Bazı yolcular coşkulu programa eşlik ederken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bandonun, müziğin ve gösterilerin keyfini çıkaran yolcular, anlamlı günde gerçekleştirilen güzel etkinlik için havalimanı yetkililerine teşekkür etti.

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19 mayıs Antalya Havalimanı istiklal marşı Zeybek dansı

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