HABER

Antalya Havalimanında uyuştucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Antalya Havalimanı’nda, valizlerinde yapılan aramada 3 kilo 92 gram eroin ele geçirilen İran uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek iç hatlar yolcu terminalinde İran uyruklu A.A.S ve B.D’ye detaylı üst ve valiz aramasını yaptı.

Antalya Havalimanı’nda, valizlerinde yapılan aramada 3 kilo 92 gram eroin ele geçirilen İran uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek iç hatlar yolcu terminalinde İran uyruklu A.A.S ve B.D’ye detaylı üst ve valiz aramasını yaptı. Şüphelilerin yanındaki 3 valizin duvar bölümüne zulalanarak saklanmış halde şeffaf poşet içerisine 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.
’Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Nakletmek, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılan 2 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, ekiplerin, koordineli şekilde İran’dan gelerek Van ve Hakkari’deki sınır kapılarından ülkemize giriş yaptıklarını 2 şüphelinin gerek yutmak gerekse de zulalı valiz içerisinde gizledikleri uyuşturucu maddeleri kurye olarak Antalya’ya getirdikleri belirledi.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Türkiye Gönüllülük Araştırması’nın sonuçları açıklandıTürkiye Gönüllülük Araştırması’nın sonuçları açıklandı
’Poğaça ve şeker’ kutularında zehir ticareti’Poğaça ve şeker’ kutularında zehir ticareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.