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Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Sırt çantasında 433 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun sırt çantasında 433 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanında şüpheli hareketlerde bulunan İ.Ç'nin sırt çantasında dedektör köpek "Yaman" ile arama yaptı.

Aramada, paketler halinde 433 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Antalya Antalya Havalimanı esrar uyuşturucu operasyonu

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