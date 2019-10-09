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Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 20:20 | Son Güncelleme

Üstünde ve valizinde 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda üstünde ve valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen İran uyruklu V.M'nin detaylı üst ve valiz aramasını yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı havalimanı narkotik operasyon uyuşturucu

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