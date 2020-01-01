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  4. Antalya Havalimanında yaklaşık 7 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Antalya Havalimanında yaklaşık 7 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde gözlük, kozmetik ürünler, elektronik eşya, gıda, değerli maden, tekstil, uyuşturucu, tıbbi ve zirai malzemeler yakalandı - Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Aydın Ergün: - "Kaçak malzemelerin büyük bir bölümünü elektronik sigara ve kartuşları oluşturuyor. 559 elektronik sigara ve 51 bin 875 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/SÜLEYMAN ELÇİN - Yılda yerli ve yabancı 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanında 11 ayda 6 milyon 738 bin lira değerinde 117 kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, AA muhabirine, havalimanında 2019'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

193 ülkeden 16 milyon yabancı misafirin giriş yaptığı Antalya Havalimanında güvenlik konusunda üst düzey bir çalışmanın yürütüldüğünü anlatan Ergün, kaçakçılıkla da etkin mücadele yapıldığını bildirdi.

- En fazla elektronik sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sabit ve mobil X-ray tarama cihazlarıyla kontrolleri sonuncunda 1 Ocak-30 Kasım'da parasal değeri 6 milyon 738 bin lira olan 117 kaçak malzeme yakalandığını anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"En çok gözlük, kozmetik ürünler, elektronik eşya, gıda, değerli maden, tekel, tekstil, uyuşturucu, tıbbi ve zirai malzemeler ele geçirildi. Kaçak malzemelerin büyük bir bölümünü elektronik sigara ve kartuşları oluşturuyor. 41 tekel olayının 35'ini elektronik sigara ve onun içindeki madde oluşturuyor. 559 elektronik sigara ve 51 bin 875 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi."

Elektronik sigara üretiminin Türkiye'de yasak olduğunu ifade eden Ergün, ülke sınırları içerisine yasak yolla girmesini de engelleme konusunda üst düzeyde duyarlılık gösterildiğini bildirdi.

Antalya Havalimanından yurt dışına herhangi bir canlı hayvanın veya bitkinin kaçırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ergün, olması durumunda yakalayacaklarını dile getirdi.

- Havalimanı bir ilçe nüfusu kadar personele sahip

Antalya Havalimanında özellikle yaz döneminde yoğunluk yaşandığına değinen Ergün, sorunsuz ve sağlıklı bir hizmet verilmesi noktasında gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

"Yoğun dönemde 15 bin kişi çalışıyor. Neredeyse orta ölçekli bir ilçe büyüklüğündeki nüfusa sahip. Sezon bittiğinde ise bu sayı 10 bine düşünüyor." diyen Ergün, personellerin giriş çıkışı, çalışma statülerinin bir prosedüre bağlı olduğunu, bir hizmet alanındaki çalışmanın, diğer birimi etkilememesi konusunda titizlilikle çalışıldığını aktardı.

Ergün, 2020 için de kapasite artırımı, güvenlik tedbirleri gibi havalimanı çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşların, sektör temsilcilerinin katılımı ile değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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Antalya Havalimanı elektronik sigara kaçak malzeme Vali Yardımcısı Aydın Ergün

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